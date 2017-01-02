Думбья не хочет покидать Европу и отклонил предложение из Китая

Нападающий "Ромы" Сейду Думбья, выступающий на правах аренды за "Базель", отклонил предложения нескольких китайских клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что клубы Суперлиги были готовы предложить за форварда 10 миллионов евро и "Рома" надеялась продать 29-летнего ивуарийца, который не рассматривается как игрок основного состава. За Думбья итальянцы в 2015 году заплатили порядка 14 миллионов евро московскому ЦСКА.

Сам Думбья не собирается покидать Европу. За его аренду "Базель" заплатил 2 миллиона евро и имеет право выкупа игрока за 6,5 миллиона. В текущем сезоне в составе команды он провел 13 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 9 мячей.