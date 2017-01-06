Дрис Мертенс: "Уверен, Витсель не спал ночами, размышляя над вариантом переезда в Китай"

Нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс с пониманием отнесся к решению своего партнера по национальной команде Акселя Витселя перейти из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на этом трансфере 21 миллион евро. Позже появилась информация о том, что эти деньги питерцы намерены потратить именно на трансфер Мертенса, но сам бельгиец изъявил желание продлить контракт с итальянским клубом.

– Деньги имеют важное значение, – цитирует Il Matino Мертенса. – Уверен, что мой друг Витсель не спал ночами перед тем, как согласиться на переезд в Китай. Это сложный выбор, потому что есть различные аспекты, которые необходимо учитывать. Позже ты всегда задумываешься над тем, сделал ли в итоге правильный выбор.