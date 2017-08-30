Дринкуотер попросил "Лестер" выставить его на трансфер?

Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер намерен до закрытия летнего трансферного окна покинуть команду, утверждает Sky Sports. По информации источника, 27-летний хавбек обратился к руководству клуба с просьбой выставить его на трансфер.

Ранее появлялась информация, согласно которой интерес к игроку проявляет "Челси". "Лисы" рассматривают в качестве потенциальной замены хавбеку полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка, который не сумел закрепиться в основном составе парижан.

Напомним, Дринкуотер выступает за "Лестер" с 2011 года. В прошлом сезоне он провел во всех клубных турнирах 43 матча, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.