Дракслер может сменить "ПСЖ" на "Милан"

Руководство "Милана" проявляет интерес к полузащитнику "ПСЖ" Юлиану Дракслеру, утверждает TMW. По информации издания, "россонери" во главе с новым спортивным директором Леонардо сочли невозможным подписание контракта с сербским хавбеком "Лацио" Сергеем Милинкович-Савичем и решили переключить внимание на 24-летнего немца.

Ожидается, что частью сделки по переходу Дракслера в клуб из Милана может стать защитник Рикардо Родригес, который переберется в Париж. Источник отмечает, что команде Томаса Тухеля необходим фланговый игрок обороны.

Полноценный трансфер осложняется тем, что сам Родригес хочет остаться в Италии. Таким образом, "Милан" постарается договориться с "ПСЖ" об аренде Дракслера с последующим правом выкупа.

В прошлом сезоне немецкий хавбек провел на клубном уровне 43 матча, забив 5 мячей и сделав 1 голевую передачу. Контракт Дракслера с "ПСЖ" рассчитан до лета2021 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 30 миллионов евро.