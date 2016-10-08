13:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

Дракслер летом твердо намерен уйти из "Вольфсбурга"

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Полузащитник "Вольфсбурга" Юлиан Дракслер после окончания сезона намерен покинуть немецкий клуб. Хавбек намерен перебраться в "Ювентус", с которым уже вел переговоры.

– Дракслер общался с тренером "Ювентуса", между ними наладился контакт, – цитирует Tuttosport агента игрока Фабио Паризи. – У "Вольфсбурга" хорошие позиции, но все стремятся из чемпионата Германии. Летом Дракслер был близок к переходу в "ПСЖ", который предлагал почти 65 миллионов евро. В конце сезона Дракслер, конечно, покинет "Вольфсбург". Он мог бы перейти в "Ювентус". Думаю, Юлиан подойдет туринцам. Но посмотрим, будет ли "Ювентус" снова интересоваться им. Полагаю, туринцы готовы тратить большие деньги, чтобы приблизиться к лидерам европейского футбола.

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