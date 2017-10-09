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10:49 | Футбол — Трансферы

Дортмундская "Боруссия" заплатила за Ярмоленко 30 миллионов евро


Дортмундская "Боруссия" этим летом заплатила за трансфер нападающего Андрея Ярмоленко 30 миллионов евро, сообщает "Динамомания" со ссылкой на немецкого журналиста Ули Райтингера. Таким образом, форвард является самым дорогим футболистом в истории украинского футбола.

27-летний Ярмоленко с 2006 года выступал за киевское "Динамо", а этим летом подписал четырехлетний контракт с немецким клубом. В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех клубных турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Дополнительная информация

http://dynamomania.com/news/389645-istochnik-borussiya-zaplatila-za-yarmolenko-30-mln-evro

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