Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к защитнику "Базеля"

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи может перейти в дортмундскую "Боруссию", информирует kicker. Спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк посмотрел футболиста в матче 5-го тура группового трунира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Контракт игрока обороны со швейцарским клубом истекает в середине 2021 года. Он перешел в "Базель" из "Винтертура" летом 2015-го. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Напомним, "Базель" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обогнав ЦСКА. Швейцарский клуб набрал 12 очков, армейцы - 9 очков.