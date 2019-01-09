Дортмундская "Боруссия" планирует подписать Азара

Дортмундская "Боруссия" хочет приобрести полузащитника "Боруссии" из Менхенгладбаха Торгана Азара, информирует Bild. По данным издания, лидер чемпионата Германии уже начал переговоры по трансферу игрока.

"Боруссия" хочет найти замену Кристиану Пулишичу, который летом перейдет в "Челси". Также сообщается, что главный тренер дортмудцев Люсьен Фавр лично хочет видеть Азара в команде.

Сам игрок заявил, что останется в команде до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что им интересуется "Ливерпуль".

В текущем сезоне 25-летний бельгиец провел 19 матчей за команду и забил 12 мячей при семи голевых передачах.

Все о трансферах – здесь.