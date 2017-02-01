20:03 1 февраля | ФУТБОЛ — Трансферы

Дортмундская "Боруссия" может заменить Обамеянга на Уильямса

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Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс летом может перебраться в дортмундскую "Боруссию". Как сообщает AS, немецкий клуб активно занялся поисками форварда на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который ранее намекнул, что может покинуть Дортмунд по окончании сезона. "Боруссия" заинтересовалась 22-летним Уильямсом.

Отметим, что сумма отступных за форварда составляет 50 миллионов евро. Однако "Боруссия" готова заплатить такую цену.

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