Дортмундская "Боруссия" может заменить Обамеянга на Уильямса

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс летом может перебраться в дортмундскую "Боруссию". Как сообщает AS, немецкий клуб активно занялся поисками форварда на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который ранее намекнул, что может покинуть Дортмунд по окончании сезона. "Боруссия" заинтересовалась 22-летним Уильямсом.

Отметим, что сумма отступных за форварда составляет 50 миллионов евро. Однако "Боруссия" готова заплатить такую цену.