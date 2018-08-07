До 9 августа Вернблум должен дать ответ ПАОК. В клубе сомневаются в переходе

По информации "СЭ", экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, взявший паузу в переговорах с ПАОК, должен дать ответ клубу до четверга. Греки предложили 32-летнему футболисту соглашение на три сезона с зарплатой в 2 миллиона евро за год, но швед хочет получать больше.

Кроме того, супруга хавбека Нина осталась не в восторге от Салоник, а ПАОК не понравилось ее отношение при выборе места жительства. Как сообщил "СЭ" источник, близкий к руководству клуба, там сомневаются, что швед примет предложенные условия. (Игорь НОВИКОВ)

Отметим, что греческий клуб является соперником "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра, 8 августа, в Салониках. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

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