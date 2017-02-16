Дмитрий Селюк: "С "Балтикой" Джафар подписал первый профессиональный контракт"

Представитель нападающего Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк прокомментировал "СЭ" переход футболиста в "Балтику". Вчера 18-летний форвард из Буркина-Фасо подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона. Ранее этой зимой он проходил просмотр в ЦСКА и "Урале".

- Почему Джафар выбрал "Балтику"?

- В Калининграде строится новый стадион к чемпионату мира, "Балтику" возглавил Игорь Черевченко, в команду идут футболисты из премьер-лиги. Клуб хочет остаться в ФНЛ. Это прекрасный вариант для Джафара, он будет работать с хорошим тренером. Дай бог, он поможет команде. Нападающему только исполнилось 18 лет, для него это первый профессиональный контракт.

- Форвард зимой провел сборы с ЦСКА и "Уралом". Это помогло ему адаптироваться к российскому футболу?

- Надеюсь. С екатеринбуржцами он почти не тренировался. На Кипре, чтобы не терять время, Абдулла дней десять работал с "Аполлоном" из Лимассола. Он очень понравился тренеру, но речи по подписании контракта не шло. Посмотрим, что будет летом. (Сергей АСТАХОВ)