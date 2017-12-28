Дмитрий Селюк: "Локомотиву" не стоит покупать кого-то для галочки"

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что "Локомотиву" для продолжения борьбы за чемпионство могут не понадобиться приобретения в зимнее трансферное окно. По его словам, у железнодорожников и без того боевой состав.

– "Локомотиву" не стоит кого-то покупать для галочки, – приводят "Известия" слова Селюка. – За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали. Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гильерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей. Но в "Локо" есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у железнодорожников и без трансферов будет вполне боевой состав.