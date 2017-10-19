15:42 | Футбол — Трансферы

Дмитрий Селюк: "А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА"

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Агент Дмитрий Селюк в Твиттере сообщил, что в прошлом году вел переговоры с Олегом Яровинским, который в то время занимал пост спортивного директора ЦСКА, о трансфере нападающего Димитри Оберлена. В среду, 18 октября, швейцарский форвард стал автором одного из мячей "Базеля" в ворота армейцев в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов - российский клуб уступил со счетом 0:2.

– А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА, – написал Селюк. – Год назад я вел переговоры с Яровинским на эту тему.

Права на 20-летнего нападающего принадлежат "Зальцбургу", за "Базель" он высутпает на правах аренды. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, забив 5 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Vlаdimir

Какая разница - один форвард все проблемы не решит.

16:29

Tribunal Z

баламошка А я в прошлом году вёл переговоры с Месси. Во сне. Зато удачные. Обещался через 2 года перейти в Спартак. Жду.=== я подозревал что мясные фанаты травку курят, когда комменты делают сразу видно что очередной косяк дунули, мои подозрения похоже подтверждаются

16:07

Tribunal Z

Ха ха ха, это тот загорелый парень что в пустые ворота не может попасть толком и губит все моменты Базеля?))) Ну так сам бог помогал ЦСКА, сначала когда его не взяли в команду и второй раз когда он вчера не забил пару раз ещё к тем двум голам Базеля. Просто армейцы не сумели воспользоваться дарами неба.

16:05

Нефилим

После каждой неудачи ЦСКА этот торгаш пытается свои дрова горелые пропиарить. Он из принципа белых футболистов не пристраивает? Или ему только черные верят?

16:03

баламошка

А я в прошлом году вёл переговоры с Месси. Во сне. Зато удачные. Обещался через 2 года перейти в Спартак. Жду.

16:02

Эдуард

тоже мне "звезда"...мяч в ногах путается ...пусть лучше Чалов играет!

15:55

titan2313

Зачем и кому он нужен в России! У нас таких своих хватает!

15:46

shpasic

Оберлен мог играть за ЦСКА, а играл почему-то Траоре!))

15:44