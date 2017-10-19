Дмитрий Селюк: "А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА"

Агент Дмитрий Селюк в Твиттере сообщил, что в прошлом году вел переговоры с Олегом Яровинским, который в то время занимал пост спортивного директора ЦСКА, о трансфере нападающего Димитри Оберлена. В среду, 18 октября, швейцарский форвард стал автором одного из мячей "Базеля" в ворота армейцев в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов - российский клуб уступил со счетом 0:2.
– А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА, – написал Селюк. – Год назад я вел переговоры с Яровинским на эту тему.
Права на 20-летнего нападающего принадлежат "Зальцбургу", за "Базель" он высутпает на правах аренды. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, забив 5 мячей.
А ведь Оберлин мог играть за #ЦСКА. Год назад я вёл переговоры с Яровинским на эту тему. https://t.co/Bj5SVYNHD8– Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 19 октября 2017 г.
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Vlаdimir
Какая разница - один форвард все проблемы не решит.
16:29
Tribunal Z
баламошка А я в прошлом году вёл переговоры с Месси. Во сне. Зато удачные. Обещался через 2 года перейти в Спартак. Жду.=== я подозревал что мясные фанаты травку курят, когда комменты делают сразу видно что очередной косяк дунули, мои подозрения похоже подтверждаются
16:07
Tribunal Z
Ха ха ха, это тот загорелый парень что в пустые ворота не может попасть толком и губит все моменты Базеля?))) Ну так сам бог помогал ЦСКА, сначала когда его не взяли в команду и второй раз когда он вчера не забил пару раз ещё к тем двум голам Базеля. Просто армейцы не сумели воспользоваться дарами неба.
16:05
Нефилим
После каждой неудачи ЦСКА этот торгаш пытается свои дрова горелые пропиарить. Он из принципа белых футболистов не пристраивает? Или ему только черные верят?
16:03
баламошка
А я в прошлом году вёл переговоры с Месси. Во сне. Зато удачные. Обещался через 2 года перейти в Спартак. Жду.
16:02
Эдуард
тоже мне "звезда"...мяч в ногах путается ...пусть лучше Чалов играет!
15:55
titan2313
Зачем и кому он нужен в России! У нас таких своих хватает!
15:46
shpasic
Оберлен мог играть за ЦСКА, а играл почему-то Траоре!))
15:44