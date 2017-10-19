Дмитрий Селюк: "А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА"

Агент Дмитрий Селюк в Твиттере сообщил, что в прошлом году вел переговоры с Олегом Яровинским, который в то время занимал пост спортивного директора ЦСКА, о трансфере нападающего Димитри Оберлена. В среду, 18 октября, швейцарский форвард стал автором одного из мячей "Базеля" в ворота армейцев в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов - российский клуб уступил со счетом 0:2.

– А ведь Оберлен мог играть за ЦСКА, – написал Селюк. – Год назад я вел переговоры с Яровинским на эту тему.

Права на 20-летнего нападающего принадлежат "Зальцбургу", за "Базель" он высутпает на правах аренды. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, забив 5 мячей.

А ведь Оберлин мог играть за #ЦСКА. Год назад я вёл переговоры с Яровинским на эту тему. https://t.co/Bj5SVYNHD8 – Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 19 октября 2017 г.

Сухарь Сухи назло Акинфееву // Валерий Газзаев: "ЦСКА, где страсть?"

Виктор Гончаренко: "Не припомню, чтобы мы играли так трусливо"