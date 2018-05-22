Дмитрий Радченко: "Хочу, чтобы "Зенит" подписал Иньесту"

Экс-форвард "Зенита" и сборной России Дмитрий Радченко признался, что хотел бы видеть в санкт-петербургской команде бывшего полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту.

- Иньеста все еще может играть на самом высоком уровне. Я бы хотел, увидеть его в чемпионате России, чтобы его подписал "Зенит", - приводит AS слова Радченко. - Иньеста - лидер сборной Испании. Я не знаю, сколько минут он сыграет на чемпионате мира, но он является очень важным игроком для команды.

Напомним, 20 мая 34-летний Иньеста провел свой последний матч за "Барселону". Он выступал за команду с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.