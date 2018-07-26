Дмитрий Кузнецов: "Головину в Англии пришлось бы тяжело"

Бывший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов отметил, что Александру Головину нужно найти свою команду в Европе. Полузащитник ЦСКА ранее перешел в "Монако". Монегаски выиграли борьбу за игрока у "Челси".

- Как вы, кстати, отнеслись к переходу Головина в "Монако"?

- Пока не знаю, где ему будет лучше. Нужно найти свою команду. Ведь бывает, что в одном клубе у тебя не получается, но переходишь в другой - и сразу поперло! Посмотрите на Зинченко. Сначала в "Сити" ему не доверяли, в аренде в ПСВ себя тоже особо не проявил. Вернулся в "Манчестер" и стал играть, правда, не на своей позиции. Что получится дальше, прогнозировать непросто, но пока на турнире в Америке украинец принимает участие во всех матчах "МС".

- Головин потянул бы в "Челси" уже в этом сезоне?

- Не берусь так утверждать. Английский футбол атлетичный, ему там пришлось бы тяжело. (Вячеслав КОРОТКИН)

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