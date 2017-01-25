Дмитрий Галямин: "Риера в "Томи"? Не удивлен таким раскладом событий"

Бывший защитник испанской "Мериды" Дмитрий Галямин прокомментировал возможный переход экс-защитника сборной Испании Альберта Риеры в "Томь". По словам Галямина, он не будет удивлен таким раскладом событий.

– Риера провел отличную карьеру, – подчеркнул Галямин. – Он играл в хороших клубах, заработал определенную сумму на безбедное существование. Но сейчас, видимо, нет спроса в других чемпионатах более высокого уровня, поэтому он согласился играть в Томске. Все–таки футболисту уже 34 года. Для позиции крайнего полузащитника это много. Это, как правило, огромный объем работы и немалое мастерство.

Если на сегодняшний день он не нашел другую команду, значит рынок спроса и предложения сложился именно так. У Альберта хорошие фланговые подачи, он хорошо играет в пас, понимает игру. Это футболист с техникой, с головой. Но на сегодняшний день, я не удивлен таким раскладом событий. Думаю, главный тренер сам определится, насколько Риера необходим команде. (Любовь КОНЯЕВА)