Дмитрий Черышев прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к его сыну

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев отметил, что слышал об интересе "Барселоны" к его сыну полузащитнику "Вильярреала" Денису только из испанских СМИ. Ранее Don Balon сообщило, что наставник каталонцев Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба приобрести полузащитника сборной России.

– Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря, – цитирует ФАН Черышева. – Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило – не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу. Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока – любой переход может состояться. Но, повторюсь, на сегодняшний день ко мне никто не обращался.

"Барселона" интересуется Черышевым. Это правда?