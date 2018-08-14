Дмитрий Черышев: "Эвертон" не делал предложений Денису, а "Валенсия" его хотела и до ЧМ-2018"

Главный тренер "Нижнего Новгорода", отец полузащитника сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев отметил, что предложение "Валенсии", которая сегодня взяла его сына в аренду у "Вильярреала" было единственным. Слухи летом отправляли 27-летнего хавбека в "Эвертон".

- Я очень рад за сына. Денис перешел в сильный клуб с хорошим тренером, который заинтересован в работе с ним. Марселино и Денис хорошо знакомы, думаю, что обе стороны сделали правильный выбор, - сказал Черышев-старший.

- С каким настроением Денис возвращается в "Валенсию"?

- Болельщики рады видеть его в составе, официальный твиттер написал, что "летучая мышь возвращается домой", так что атмосфера позитивная.

- Повлияло ли на соглашение успешное выступление вашего сына на ЧМ-2018?

- Интерес со стороны "Валенсии" и так присутствовал, то, что Денис показал хороший уровень на ЧМ – приятный бонус к этому.

- Действительно ли был интерес со стороны "Эвертона", как писали СМИ?

- Честно - не знаю. Было много разговоров вокруг персоны моего сына, но конкретное предложение, которое и было принято, поступило лишь от "Валенсии".

Напомним, что 27-летний полузащитник Денис Черышев перешел из "Вильярреала" в "Валенсию" на правах аренды до конца сезона 2018/19. Денис уже играл в Валенсии, будучи в аренде из мадридского "Реала" во второй половине сезона 2015/16. (Иван ТОРОПЦЕВ)