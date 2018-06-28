Дмитрий Аленичев: "В "Енисей" взял бы Рамоса, Пике, Модрича, Азара и Лукаку"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что приобрел бы в красонярский клуб полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, если была бы такая возможность. Также ему приглянулсь Серхио Рамос, Жерар Пике, Лука Модрич и Ромелу Лукаку.

– Присмотрели кого-то из участников ЧМ для усиления состава "Енисея"?

– Да. Нам нужны два центральных защитника, один опорный хав и нападающий. Вот как раз приглянулись Рамос, Пике, Модрич и Лукаку.

– Думаете, усилят?

– Поработаем с ними. (Смеется.) Думаю, лишними не станут и поборемся за восьмерку. А, вспомнил – еще Азара хотелось бы.

– А если серьезно, то, если вынести за скобки трех самых раскрученных футболистов на турнире – Неймара, Месси и Роналду, какого одного игрока приобрели бы, будь такая возможность?

– Азара. А конкурентом у него стал бы Модрич. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева