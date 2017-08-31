"Дижон" объявил о подписании защитника "Сандерленда"

Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи перешел в "Дижон", сообщает клубная пресс-служба. "Красные" подписали 28-летнего сенегальца на правах аренды на один сезон.
Напомним, что в прошлом сезоне Джилободжи на клубном уровне во всех турнирах провел 23 матча и не отметился результативными действиями.
#Mercato / OFFICIEL : @papydjilo15 prêté par @SunderlandAFC au #DFCO !!– Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 31 августа 2017 г.
Le communiqué de presse ➡️ https://t.co/eJSq1aGKmj#TeamDFCO #Ligue1 pic.twitter.com/U9MMrs4rnQ