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18:41 | Футбол — Трансферы

"Дижон" объявил о подписании защитника "Сандерленда"


Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи перешел в "Дижон", сообщает клубная пресс-служба. "Красные" подписали 28-летнего сенегальца на правах аренды на один сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Джилободжи на клубном уровне во всех турнирах провел 23 матча и не отметился результативными действиями.

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