"Дижон" объявил о подписании защитника "Сандерленда"

Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи перешел в "Дижон", сообщает клубная пресс-служба. "Красные" подписали 28-летнего сенегальца на правах аренды на один сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Джилободжи на клубном уровне во всех турнирах провел 23 матча и не отметился результативными действиями.