Динияр Билялетдинов – об игре за границей: "Российский паспорт – мое препятствие"

Полузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов отметил, что его удивляет порядок проведения предсезонного сбора литовской команды. Также он не стал исключать, что покинет клуб в январское трансферное окно.
– В течение шестнадцати лет профессиональной карьеры мы всегда жили в базах или кемпингах. Теперь же между тренировок у меня есть возможность видеться с семьей, – цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. – Другой вопрос, что все тренировки проходят на синтетическом поле. Я не привык к этому.
Зимнее трансферное окно еще открыто, так что нет гарантий, что я останусь в "Тракае". Скажу честно, у меня на руках есть предложения, но препятствием является мой российский паспорт. Я везде легионер. Посмотрим, что случится, не хочу гадать. Мне нравится в "Тракае", здесь отличная команда.
Напомним, что Билялетдинов перешел в "Тракай" летом 2017 года, с тех пор он провел за команду 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Дополнительная информация
http://www.fkt.lt/i-lietuva-grizes-d-bilialetdinovas-poilsiavome-45-dienas-tai-yra-gana-didelis-laiko-tarpas-kad-pasiilgtum-futbolo/
Garry1979
у нас всем спортсменам в России препятствием в их жизни. лежит Российский паспорт!))
19:06
баламошка
Пачпорт во всём виноват. Маяковский бы его прижучил!
18:53