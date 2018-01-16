Динияр Билялетдинов – об игре за границей: "Российский паспорт – мое препятствие"

Полузащитник "Тракая" Динияр Билялетдинов отметил, что его удивляет порядок проведения предсезонного сбора литовской команды. Также он не стал исключать, что покинет клуб в январское трансферное окно.

– В течение шестнадцати лет профессиональной карьеры мы всегда жили в базах или кемпингах. Теперь же между тренировок у меня есть возможность видеться с семьей, – цитирует пресс-служба клуба Билялетдинова. – Другой вопрос, что все тренировки проходят на синтетическом поле. Я не привык к этому.

Зимнее трансферное окно еще открыто, так что нет гарантий, что я останусь в "Тракае". Скажу честно, у меня на руках есть предложения, но препятствием является мой российский паспорт. Я везде легионер. Посмотрим, что случится, не хочу гадать. Мне нравится в "Тракае", здесь отличная команда.

Напомним, что Билялетдинов перешел в "Тракай" летом 2017 года, с тех пор он провел за команду 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

"Тракай" объявил о переходе Билялетдинова