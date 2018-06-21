"Динамо", "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА проявляют интерес к Диего Рейесу

По информации "СЭ", защитником "Порту" и сборной Мексики Диего Рейесом интересуются четыре клуба: три московских ("Динамо", "Локомотив", ЦСКА) и питерский "Зенит". Матиас Бунге, представитель 25-летнего Рейеса, рассказал "СЭ" о том, что пока что игроку никто не сделал конкретного предложения.

– Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями, – отметил Бунге. – Мы еще не приняли решение о будущем Диего.

Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропускает чемпионат мира. 30 июня завершится срок его контракта с "Порту", и он станет свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)