"Динамо" заплатит 2 миллиона евро за Рауша

Московское "Динамо" и "Кельн" согласовали условия трансфера защитника Константина Рауша, сообщает Kicker. Отмечается, что одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.
27-летний футболист не имеет места в стартовом составе "Кельна" и хочет получать больше игровой практики в преддверии международного турнира. Ожидается, что за Рауша "Динамо" заплатит порядка двух миллионов евро.
В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.
njlws.9957
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14:57
Jean4
У нас в последнее время принято упрекать наших футболистом в том, что они не едут играть в западные клубы. А здесь обратная ситуация получается. Странно вообще как можно в расцвете футбольных сил возвращаться в нашу лигу из Германии?
13:38
blue-white!
Островзаячий blue-white______Вот скажите правда Погребняк не может или это личное в клубе. Ну не хочет он деньги терять, а играть почему не дают.Ну давайте хоть 5-10 минут или он тоже премиальные получит.Фарфан смог, Фернандеш смог. Чего с Погребняком не так. 11:35---------------------в те редкие минуты что он выходил, ничего кроме смеха не вызывал. Старается, но это так смешно выглядит. Это тоже самое что Валуева на лёд выпустить...)))
13:32
fcsmfan
Кёльн не просто аутсайдер бундеслиги, он там на последнем месте с бооольшим отрывом от предпоследнего! И в состав такого клуба не проходит игрок сборной России. Вот уровень нашего футбола
12:45
Don
DMF, Спартак и госбюджет? Не знал, но зато хоть посмеялся, а ты умеешь насмешить) Зато мусорское Динамо на заработанных частных деньгах живёт))))))
12:05
Don
Lennon, конечно средняя, всего лишь состоит из победителей ЧМ-2015 до 20 лет, большая часть из которых играет не в ЧР и Чемпионате Сербии, а в таких клубах как например Бенфика, Бордо, Ливерпуль, Бавария, Фиорентина и т.д., а так конечно средняя))) То же самое можно написать про сборную Австрии) И конечно выжженная земля) Откуда вы такие только берётесь)
12:03
Papasha_Killer
Для тех кто в танке, посмотрите на каком месте Кёльн
11:56
марк де фоссен
Мойша-чье прозвище?
11:52
Бу-га-га!
Этт чо, уже Пашкин штраф в бабки на трансферы заложен? )))
11:40
Lennon
Вброс, а если и не вброс, то карьере Рауша в сборной просто конец. При всем уважении к клубу, который почти полностью состоит из российских игроков (Дынама), на будущих сборников они не тянут.... Хотя.... Сбродная на данный момент днище с доигрывающими стариками-пенсионерами (Глушак, Комбар, Самед, Габул, Конифей да даже Мойша и Гиля уже на излете карьеры). Раушу тоже уже скоро заканчивать придется... А молодежи нет. Это, увы, показывает бушмановская сборная.... Средней Сербии проиграли, с Австрией - еле-еле душа в теле, с армянами дома вообще обо.....лись. Про юношеские сборные я вообще молчу! После Хомухи - выжженная земля! Как его еще уломали работать с кривоногими футболерами, недовоспитанниками прославленных академий страны. Единственное светлое пятно - Академия Краснодара (надеюсь, что у Галицкого помимо Сулейманова и Игнатьева с Уткиным еще есть футболисты) А в Европе все молодежные и юношеские сборные сейчас бьются. Просто так, на одной ноге, обыграть можно разве что Гибралтар. Так что беги, Костя, от этого чемпионата. Играть во второй бундеслиге даже престижнее, чем быть в середняках РФПЛ. Свидетельство тому, что квалифицированные игроки к нам не едут. Есть либо сделавшие себя в РФПЛ (Фернандес, Тошич, Промес) либо "сбитые летчики" (Фернандо, Адриану, Фрафан).
11:36
Островзаячий
blue-white______Вот скажите правда Погребняк не может или это личное в клубе. Ну не хочет он деньги терять, а играть почему не дают.Ну давайте хоть 5-10 минут или он тоже премиальные получит.Фарфан смог, Фернандеш смог. Чего с Погребняком не так.
11:35
Щас спою
Совсем загубит свою карьеру,в таком днище и Месси зачахнет
11:29
Gomer8888
FreDDy Kruger "Если трансфер состоится для ДИНАМО и сборной это плюс..." зачем нам еще один ФНЛовец в сборной?
11:25
Дядька
Еще один футболист сборной закончился. Нашел куда переходить.
11:25
FreDDy Kruger
Если трансфер состоится для ДИНАМО и сборной это плюс...
11:17
Бармалей3000
Из Российского клуба сложнее попасть в сборную, лучше за Кельн
11:07
марк де фоссен
Гаттузо Крут!!!!!!#!-ну Костя Рауш то наш пасан,из Сибири родом.Родители эмигрировали в Германию.когда он был в юном возрасте.Но парень толковый.Кого на левый фланг обороны в сборную ставить? Только вот вариант с Динамо немного сомнительный на мой взгляд.
11:06
DMF
Отличный трансфер, если получится. Грамотно работает селекция, в отличия от распиливания госбюджетного бабла газовиком и пищевиком.
11:01
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Славная сбродная вырисовывается. Нойшпиндель, Рауш, Фернандес, Гиля.....возможно Ари. И зачем тогда этот идиотский лимит ,если для его обхода выдают легам правильные пачпорта. Дикость и дебилизм.
10:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Офигеть. Не попадает в состав махрового аутсайдера бундеслиги, а его еще и в сборную тянут. Один дурачок уже сожрал немецкий пачпорт, а теперь сидит в отстойнике. Этот такой же. И да. А откуда у банкротов должников полицаев столько денег? Или опять вэтэбэшные гос. бабки пилят. Похоже.
10:49
blue-white!
И на кой он нам? На замену Козлова? С защитниками у нас как раз более-менее. Вот в нападении бЯда, и центре полузащиты, после отказа от услуг сразу трёх игроков средней линии (Зотова, Сапеты и Тьяма)...
10:43
drony4
на ЧМ он бы и из Кёльна попал 100%, зачем ему менять борьбу за выживание в Бундеслиге на борьбу за выживание в РФПЛ?
10:41