10:25 | Футбол — Трансферы

"Динамо" заплатит 2 миллиона евро за Рауша

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Московское "Динамо" и "Кельн" согласовали условия трансфера защитника Константина Рауша, сообщает Kicker. Отмечается, что одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

27-летний футболист не имеет места в стартовом составе "Кельна" и хочет получать больше игровой практики в преддверии международного турнира. Ожидается, что за Рауша "Динамо" заплатит порядка двух миллионов евро.

В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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njlws.9957

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14:57

Jean4

У нас в последнее время принято упрекать наших футболистом в том, что они не едут играть в западные клубы. А здесь обратная ситуация получается. Странно вообще как можно в расцвете футбольных сил возвращаться в нашу лигу из Германии?

13:38

blue-white!

Островзаячий blue-white______Вот скажите правда Погребняк не может или это личное в клубе. Ну не хочет он деньги терять, а играть почему не дают.Ну давайте хоть 5-10 минут или он тоже премиальные получит.Фарфан смог, Фернандеш смог. Чего с Погребняком не так. 11:35---------------------в те редкие минуты что он выходил, ничего кроме смеха не вызывал. Старается, но это так смешно выглядит. Это тоже самое что Валуева на лёд выпустить...)))

13:32

fcsmfan

Кёльн не просто аутсайдер бундеслиги, он там на последнем месте с бооольшим отрывом от предпоследнего! И в состав такого клуба не проходит игрок сборной России. Вот уровень нашего футбола

12:45

Don

DMF, Спартак и госбюджет? Не знал, но зато хоть посмеялся, а ты умеешь насмешить) Зато мусорское Динамо на заработанных частных деньгах живёт))))))

12:05

Don

Lennon, конечно средняя, всего лишь состоит из победителей ЧМ-2015 до 20 лет, большая часть из которых играет не в ЧР и Чемпионате Сербии, а в таких клубах как например Бенфика, Бордо, Ливерпуль, Бавария, Фиорентина и т.д., а так конечно средняя))) То же самое можно написать про сборную Австрии) И конечно выжженная земля) Откуда вы такие только берётесь)

12:03

Papasha_Killer

Для тех кто в танке, посмотрите на каком месте Кёльн

11:56

марк де фоссен

Мойша-чье прозвище?

11:52

Бу-га-га!

Этт чо, уже Пашкин штраф в бабки на трансферы заложен? )))

11:40

Lennon

Вброс, а если и не вброс, то карьере Рауша в сборной просто конец. При всем уважении к клубу, который почти полностью состоит из российских игроков (Дынама), на будущих сборников они не тянут.... Хотя.... Сбродная на данный момент днище с доигрывающими стариками-пенсионерами (Глушак, Комбар, Самед, Габул, Конифей да даже Мойша и Гиля уже на излете карьеры). Раушу тоже уже скоро заканчивать придется... А молодежи нет. Это, увы, показывает бушмановская сборная.... Средней Сербии проиграли, с Австрией - еле-еле душа в теле, с армянами дома вообще обо.....лись. Про юношеские сборные я вообще молчу! После Хомухи - выжженная земля! Как его еще уломали работать с кривоногими футболерами, недовоспитанниками прославленных академий страны. Единственное светлое пятно - Академия Краснодара (надеюсь, что у Галицкого помимо Сулейманова и Игнатьева с Уткиным еще есть футболисты) А в Европе все молодежные и юношеские сборные сейчас бьются. Просто так, на одной ноге, обыграть можно разве что Гибралтар. Так что беги, Костя, от этого чемпионата. Играть во второй бундеслиге даже престижнее, чем быть в середняках РФПЛ. Свидетельство тому, что квалифицированные игроки к нам не едут. Есть либо сделавшие себя в РФПЛ (Фернандес, Тошич, Промес) либо "сбитые летчики" (Фернандо, Адриану, Фрафан).

11:36

Островзаячий

blue-white______Вот скажите правда Погребняк не может или это личное в клубе. Ну не хочет он деньги терять, а играть почему не дают.Ну давайте хоть 5-10 минут или он тоже премиальные получит.Фарфан смог, Фернандеш смог. Чего с Погребняком не так.

11:35

Щас спою

Совсем загубит свою карьеру,в таком днище и Месси зачахнет

11:29

Gomer8888

FreDDy Kruger "Если трансфер состоится для ДИНАМО и сборной это плюс..." зачем нам еще один ФНЛовец в сборной?

11:25

Дядька

Еще один футболист сборной закончился. Нашел куда переходить.

11:25

FreDDy Kruger

Если трансфер состоится для ДИНАМО и сборной это плюс...

11:17

Бармалей3000

Из Российского клуба сложнее попасть в сборную, лучше за Кельн

11:07

марк де фоссен

Гаттузо Крут!!!!!!#!-ну Костя Рауш то наш пасан,из Сибири родом.Родители эмигрировали в Германию.когда он был в юном возрасте.Но парень толковый.Кого на левый фланг обороны в сборную ставить? Только вот вариант с Динамо немного сомнительный на мой взгляд.

11:06

DMF

Отличный трансфер, если получится. Грамотно работает селекция, в отличия от распиливания госбюджетного бабла газовиком и пищевиком.

11:01

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Славная сбродная вырисовывается. Нойшпиндель, Рауш, Фернандес, Гиля.....возможно Ари. И зачем тогда этот идиотский лимит ,если для его обхода выдают легам правильные пачпорта. Дикость и дебилизм.

10:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Офигеть. Не попадает в состав махрового аутсайдера бундеслиги, а его еще и в сборную тянут. Один дурачок уже сожрал немецкий пачпорт, а теперь сидит в отстойнике. Этот такой же. И да. А откуда у банкротов должников полицаев столько денег? Или опять вэтэбэшные гос. бабки пилят. Похоже.

10:49

blue-white!

И на кой он нам? На замену Козлова? С защитниками у нас как раз более-менее. Вот в нападении бЯда, и центре полузащиты, после отказа от услуг сразу трёх игроков средней линии (Зотова, Сапеты и Тьяма)...

10:43

drony4

на ЧМ он бы и из Кёльна попал 100%, зачем ему менять борьбу за выживание в Бундеслиге на борьбу за выживание в РФПЛ?

10:41