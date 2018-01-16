"Динамо" заплатит 2 миллиона евро за Рауша

Московское "Динамо" и "Кельн" согласовали условия трансфера защитника Константина Рауша, сообщает Kicker. Отмечается, что одной из причин, по которой игрок хочет покинуть немецкий клуб является желание сыграть на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

27-летний футболист не имеет места в стартовом составе "Кельна" и хочет получать больше игровой практики в преддверии международного турнира. Ожидается, что за Рауша "Динамо" заплатит порядка двух миллионов евро.

В Германии защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.