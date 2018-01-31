"Динамо" подписало контракт с Тетте на 3,5 года

Как стало известно "СЭ", московское "Динамо" завершило трансфер полузащитника "Леха" Абдула Тетте. Соглашение с 27-летним футболистом будет рассчитано на 3,5 года, в столичном клубе он будет выступать под пятым номером.

Ранее за 27-летнего футболиста польский клуб просил 1 миллион евро, "Динамо" было готово заплатить около 900 тысяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость ганца в 600 тысяч евро. Тетте играет за клуб с 2015 года, провел 84 матча в составе команды, в которых забил один мяч. Также он провел одну встречу за сборную Ганы.