Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет может вернуться во Францию в зимнее трансферное окно. 29-летний игрой сборной Франции отметил, что ему интересен новый проект "Марселя", за который он играл с 2013 по 2015 год. "Вест Хэм" идет на 13-м месте в чемпионате Англии.

– Я никогда не закрывал за собой дверь во Францию, – цитирует SFR Sport Пайета. – "Марсель" – это новый проект, который кажется мне интересным. Хотелось бы посмотреть, чего добьются новые владельцы с командой. Если что, в "Марселе" знают, как я тепло отношусь к клубу.