Диегу Коста сегодня может перейти в "Атлетико"

"Челси" и "Атлетико" продолжат переговоры по трансферу нападающего Диегу Косты. Как сообщает Sky Sports, переход может состояться 1 сентября – день, когда закрывается трансферное окно в Испании.

Ранее сообщалось о том, что "матрасники" выкупят форварда, но отдадут его в аренду "Лас-Пальмасу" до конца декабря, поскольку мадридцы до 1 января 2018 года не могут заявлять новичков из-за трансферного бана.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. Его контракт с "Челси" рассчитан до 2019 года.