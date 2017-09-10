Диегу Коста перевез свою семью в Мадрид

Нападающий "Челси" Диегу Коста готов стать игроком "Атлетико". Как сообщает The Sun, 28-летний футболист перевез свою семью из Лондона в Мадрид.

Ранее 28-летний игрок отказался тренироваться с молодежной командой "Челси" после конфликта с главным тренером лондонцев Антонио Конте, который заявил форварду, что больше не рассчитывает на него.

Напомним, что лондонский клуб оштрафовал Косту на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что он не вернулся в расположение команды. Однако 1 сентября "Челси" внес его в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.