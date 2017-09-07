Диегу Коста не перейдет в "Фенербахче"

Спортивный директор "Фенербахче" Айкут Кокаман заявил, что клуб вряд ли сможет арендовать нападающего "Челси" Диегу Косту. Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

– Мы были близки к аренде Косты, но теперь сделка вряд ли состоится, – цитирует Goal.com Кокамана. – Переговоры шли очень хорошо, но позже зашли в тупик.

Ранее 28-летний игрок отказался тренироваться с молодежной командой "Челси" после конфликта с главным тренером лондонцев Антонио Конте, который заявил форварду, что больше не рассчитывает на него. Напомним, что лондонский клуб оштрафовал Косту на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что он не вернулся в расположение команды. Однако 1 сентября "Челси" внес его в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.