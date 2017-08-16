Диегу Коста может перейти в "Атлетико" транзитом через "Депортиво"

Нападающий "Челси" Диегу Коста может перейти в "Атлетико", сообщает La Voz de Galicia. По информации источника, "матрасники" выкупят форварда, но отдадут его в аренду "Депортиво", поскольку мадридцы до 1 января 2018 года не могут заявлять новичков из-за трансферного бана. При этом отмечается, что часть зарплаты игроку будет выплачивать столичный клуб.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. В свою очередь игрок, находящийся в Бразилии, отказался тренироваться с молодежкой "синих". Его контракт рассчитан до 2019 года.