Диегу Коста: "Милан" - отличный клуб с впечатляющей историей"

Нападающий "Челси" Диегу Коста намекнул, что может продолжить карьеру в "Милане". Футболист отметил, что возвращение в "Атлетико" было бы для него хорошим вариантом, однако итальянский клуб имеет богатую историю.

– Я все еще игрок "Челси" и клуб решит вопрос с моим будущим, – цитирует сайт Gianluca Di Marzio Косту. – "Атлетико" – это хороший вариант, но и "Милан" отличный клуб с впечатляющей историей.

28-летний форвард выступает за лондонский клуб с 2014 года, провел в его составе 120 матчей, забил 58 мячей и отдал 24 передачи. Ранее сообщалось, что испанец точно покинет клуб этим летом.