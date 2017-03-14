12:58 | ФУТБОЛ — Трансферы

Диегу Коста: "Если Азар и Куртуа перейдут в "Реал"... Бедный "Челси"

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Нападающий "Челси" Диегу Коста выразил надежду на то, что вратарь команды Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар летом не перейдут в "Реал". Ранее сообщалось об интересе мадридской команды к бельгийским футболистам лондонцев.

– Если Азар и Куртуа перейдут в "Реал"... Бедный "Челси", – сказал для Cadena COPE Коста. – За Эденом "Барселона" и "Реал" придут рано или поздно. Болельщики клуба любят Азара, и я надеюсь, что он останется.

Мы знаем, что Тибо любит Испанию, его семья живет там. Куртуа – прекрасный голкипер, а "Реалу" нужен вратарь именно такого уровня. Но и действующий клуб Тибо достаточно хороший.

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Материалы REN-TV

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