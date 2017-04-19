Диего Лопес: "Летом был готов перейти в "Челси"

Вратарь "Милана" Диего Лопес, выступающий на правах аренды за "Эспаньол", подтвердил, что летом мог перейти в "Челси". Испанец подчеркнул, что в его услугах был лично заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте.

– Я был рад интересу со стороны Конте, – цитирует Mundo Deportivo Лопеса. – Тогда я рассматривал "Челси" как приоритетный вариант, но сейчас иная ситуация. Теперь я хочу остаться в "Эспаньоле", хочу вместе с командой прогрессировать и постараться написать новую главу в клубной истории.