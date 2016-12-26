Диарра может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра, от покупки которого отказался "Интер", может продолжить карьеру в Китае, утверждает La Provence. Итальянский клуб не устраивают финансовые запросы 31-летнего француза, а китайские клубы не сильно волнуют данные вопросы, даже несмотря на перспективы оплаты штрафа хавбека в размере 10 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с "Локомотивом". В текущем сезоне Диарра сыграл в 11 матчах во всех турнирах.

Ранее наставник "Марселя" Руди Гарсия также опроверг слухи о возможном уходе из клуба Диарра, добавив, что это хороший игрок, в котором команда нуждается.