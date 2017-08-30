Ди Мария просит Эмери продать его в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Анхель ди Мария заинтересован в переходе в "Барселону", утверждает Cadena Ser. По информации источника, аргентинский форвард попросил главного тренера парижан Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" не намерено выставлять игрока на трансфер. Вместе с тем сине-гранатовые рассчитывают, что переход полузащитника Андре Гомиша из испанского клуба в стан парижан поможет им договориться о выкупе прав на ди Марию.
Напомним, нападающий выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.
HAZELSAMARA
Ди Мария - очередной переоценённый игрок, типа того же Неймара или Агуэро. Почему-то футболисты из реально сильных сборных (испанской 2008-2012 г.г или немецкой 2013-2014 г.г.) в списках громогласных покупок как-то не просматривались ...
11:53
achuburov
shpasic:))))))))))))
11:44
shpasic
"Ди Мария, которым интересовался Спартак, просит отпустить его в Барселону"
11:40