Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:38 | Футбол — Трансферы

Ди Мария просит Эмери продать его в "Барселону"

3

Нападающий "ПСЖ" Анхель ди Мария заинтересован в переходе в "Барселону", утверждает Cadena Ser. По информации источника, аргентинский форвард попросил главного тренера парижан Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" не намерено выставлять игрока на трансфер. Вместе с тем сине-гранатовые рассчитывают, что переход полузащитника Андре Гомиша из испанского клуба в стан парижан поможет им договориться о выкупе прав на ди Марию.

Напомним, нападающий выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

HAZELSAMARA

Ди Мария - очередной переоценённый игрок, типа того же Неймара или Агуэро. Почему-то футболисты из реально сильных сборных (испанской 2008-2012 г.г или немецкой 2013-2014 г.г.) в списках громогласных покупок как-то не просматривались ...

11:53

achuburov

shpasic:))))))))))))

11:44

shpasic

"Ди Мария, которым интересовался Спартак, просит отпустить его в Барселону"

11:40