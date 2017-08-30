Ди Мария просит Эмери продать его в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Анхель ди Мария заинтересован в переходе в "Барселону", утверждает Cadena Ser. По информации источника, аргентинский форвард попросил главного тренера парижан Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" не намерено выставлять игрока на трансфер. Вместе с тем сине-гранатовые рассчитывают, что переход полузащитника Андре Гомиша из испанского клуба в стан парижан поможет им договориться о выкупе прав на ди Марию.

Напомним, нападающий выступает за "ПСЖ" с 2015 года. За два сезона в составе парижан он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.