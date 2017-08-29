Ди Мария не перейдет в "Барселону"

"Барселона" не намерена приобретать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, сообщает Marca. Об этом испанскому изданию сообщил агент ФИФА Жорже Мендеш.



Мендеш прибыл в Барселону, чтобы решить трансферные вопросы своего клиента - Андре Гомиша. Интересы аргентинца агент не представляет, но увереня, что возможный переход Ди Марии - это всего лишь слухи.

Напомним, ранее сообщалось о покупке "Барселоной" нападающего за 50 миллионов евро. Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. За два сезона в составе "ПСЖ" он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов.