13:31 | ФУТБОЛ — Трансферы

Деулофеу откажет "Мидлсбро" ради "Милана"

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Испанский полузащитник "Эвертона" Жерар Деулофеу намерен перейти в "Милан" до конца трансферного окна, сообщает Calciomercato. Интерес к 22-летнему футболисту проявляет "Мидлсбро", однако испанец откажет клубу ради перехода в серию А.

Ранее сообщалось, что Деулофеу уже сообщил главному тренеру "Эвертона" Роналду Куману о своем решении. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего в составе английского клуба на его счету 75 встреч, 8 голов и 19 передач.

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