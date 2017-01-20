08:30 20 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Деулофеу обойдется "Милану" в 18 миллионов евро

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"Эвертон" и "Милан" находятся на финальной стадии переговоров о трансфере испанского полузащитника Жерара Деулофеу, сообщает Sky Sports. Итальянцы арендуют 22-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией обязательного выкупа за 18 миллионов евро.

Деулофеу станет единственной покупкой "Милана" в январе, так как в данный момент проходит процесс передачи власти над клубом китайским инвесторам. Таким образом, итальянцы попытались усилить команду на наилучших для себя условиях. Ради перехода в "Милан" Деулофеу отклонил предложения от "Вольфсбурга" и "Аякса". В текущем сезоне испанец провел 13 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Всего за ливерпуский клуб он провел 74 встречи, забил 8 мячей и отдал 19 передач.

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