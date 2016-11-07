13:06 | ФУТБОЛ — Трансферы

Депай отклонил предложение "Марселя"

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай отклонил предложение "Марселя", который хотел подписать его в январе. Как сообщает L’Equipe, 22-летний голландец рассчитывает еще доказать Жозе Моуринью свою состоятельность и закрепиться в составе, однако тренер практически не дает ему шансов. Ожидается, что "МЮ" постарается избавиться от Депая зимой.

Таким образом, "Марсель" предпримет новую попытку купить или арендовать голландца, который может стать более сговорчивым, учитывая переход "Марселя" в руки новых владельцев, которые амбициозны и готовы вкладывать большие деньги в клуб.

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