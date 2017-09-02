Денис Маслов: "Радует, что "Амкар" практически полностью сохранил состав"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов остался доволен трансферной кампанией клуба в летний период дозаявок. Представитель пермяков отметил, что подписание новичков в последний день трансферного окна нетипично для команды.

– Разумеется, только сезон покажет, насколько удачными оказались наши кадровые решения, – цитирует официальный сайт "Амкара" Маслова. – Но надо прямо сказать, что в той финансовой ситуации, в которой находится "Амкар", нам сложно конкурировать с другими клубами. Фактически львиную долю расходов на содержание клуба мы вынуждены закрывать деньгами, полученными от трансферной деятельности, вместо того чтобы направлять их на приобретение новых футболистов или улучшать инфраструктуру клуба, как, например, это делают наши соперники, которые имеют генеральных спонсоров или серьезное бюджетное финансирования от государства.

Радует хотя бы то, что мы практически полностью сохранили тот состав, который завершал прошлый сезон. Фактически "Амкар" потерял только одного игрока, входившего в основную обойму, – Роланда Гиголаева. Но это был тот случай, когда просто нет смысла удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду. К тому же клуб получил за его трансфер адекватные деньги. Замечу, кстати, что Гиголаев стал уже седьмым футболистом, трансфер которого позволил "Амкару" заработать. Ранее были трансферы Георгия Джикии, Александра Селихова и Чумы Анене, Изунну Узочукву, Бранко Йовичича и Максима Батова.

Наконец, трех игроков мы подписали в последние дни дозаявочной кампании. Вообще-то, это не совсем наш стиль, ведь обычно "Амкар" старается делать приобретения с таким расчетом, чтобы у новичков было как можно больше времени на адаптацию. Но с поправкой на нашу нынешнюю ситуацию поступить иначе мы не смогли, и мы надеемся, что новички, как это в "Амкаре" чаще всего и бывает, придутся ко двору. К тому же эти футболисты наверняка добавят команде новых эмоций, привнесут ту самую свежую кровь, которую "Амкару", несколько лет игравшему практически одним составом, немного не хватало. С возвращением Дмитрия Белорукова команда получила настоящего лидера раздевалки и опытнейшего футболиста на поле. Благодаря аренде Саида Эззатоллахи мы, надеюсь, смогли закрыть проблемную позицию в центре полузащиты. Хотя ему еще предстоит выиграть конкуренцию у Гола и Огуде, когда Фегор вернется в строй. Но игрока с таким статусом, какой заработал к своим 20 годам Саид, в истории клуба, кажется, не было. Ведь мы заполучили футболиста, который с большой долей вероятности сыграет на чемпионате мира. Будем надеяться, что в нашей команде он будет выглядеть столь же ярко, как и в сборной.

Особо хочу сказать про трансфер Драго Миловича. Еще недавно он играл за сильнейший клуб Черногории "Морген", но тяжелая травма на время прервала карьеру футболиста, которого считали восходящей звездой. Наши болельщики должны понимать, почему мы остановили свой выбор на нападающем из третьей черногорской лиги. "Амкару" позарез нужен форвард, но у нас нет средств на его приобретение. Все, кого мы просматривали, были не сильнее тех парней, которые находятся в расположении команды. В результате нами было принято решение, что выберем лучшего по потенциалу футболиста и будем придерживаться единственно возможной в наших условиях стратегии, которую озвучили три года назад: работать с перспективными игроками, которые способны добиваться спортивного результата и, возможно, принесут клубу финансовую выгоду. Если Драго заиграет в свою силу, мы получим грозного форварда. А если нет, вреда клубу это не принесет – мы подписали его на таких скромных условиях, что фактически это можно считать продолжением просмотра футболиста.