Денис Давыдов перешел из московского "Спартака" в юрмальский

Юрмальский "Спартак" арендовал у московского "Спартака" нападающего Дениса Давыдова, сообщает официальный сайт российского клуба. Договор аренды будет действовать до конца первой части сезона-2018/2019.

Давыдов – воспитанник красно-белых. Он провел за дубль "Спартака" 24 матча, в которых забил 12 мячей. За "Спартак-2" сыграл в ПФЛ 31 встречу (15 мячей), в ФНЛ провел 59 игр (18 мячей). В главной команде форвард дебютировал 28 сентября 2013 года в матче с "Зенитом". Всего в карьере провел за "Спартак" 37 игр (1 мяч).