Дембеле подпишет с "Барселоной" контракт на пять лет

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport. Ожидается, что в ближайшие дни 20-летний футболист может подписать соглашение с каталонцами.

Ожидается, что с "Барсой" он подпишет контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Сумма трансфера может составить порядка 100 миллионов евро. Напомним, что в прошлом году "Боруссия" покупала игрока за 15 миллионов.

В прошлом сезоне он провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.