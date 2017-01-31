Дембеле дал понять, что не покинет "Селтик", отсылкой к "Волку с Уолл-стрит"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле не покинет клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что 20-летним французом интересуется "Челси". Сумма сделки должна была составить около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, "кельты" не хотели продавать форварда. А теперь и сам Дембеле выложил в своем твиттере кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит". В этом эпизоде герой Леонардо Ди Каприо говорит о том, что не уйдет из основанной им компании.
What else ? 💚💚🍀🍀🍀🤐 pic.twitter.com/Zp4IQRmjPH– Moussa Dembélé (@MDembele_10) January 31, 2017