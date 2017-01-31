21:40 31 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Дембеле дал понять, что не покинет "Селтик", отсылкой к "Волку с Уолл-стрит"

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Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле не покинет клуб в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что 20-летним французом интересуется "Челси". Сумма сделки должна была составить около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, "кельты" не хотели продавать форварда. А теперь и сам Дембеле выложил в своем твиттере кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит". В этом эпизоде герой Леонардо Ди Каприо говорит о том, что не уйдет из основанной им компании.

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