Давид де Хеа уже попросил "МЮ" летом продать его в "Реал"

"Реал" вновь рассчитывает приобрести в летнее трансферное окно вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Согласно Marca, мадридцы учли печальный опыт в переговорах по голкиперу с "красными дьяволами" и решили действовать задолго до открытия трансферного окна.

"Королевский клуб" уже согласовал условия личного контракта испанца. Зарплата де Хеа в "Реале" составит меньше, чем 12 миллионов евро, которые он получает в Англии. При этом сам футболист уже обратился к руководству "МЮ" с просьбой продать его в мадридскую команду предстоящим летом.

Напомним, что трансфер де Хеа из "МЮ" в "Реал" сорвался летом 2015 года из-за несвоевременной подачи документов. После закрытия трансферного окна клубы подтвердили факт переговоров, но обвинили друг друга в непрофессиональном отношении к делу.