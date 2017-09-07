Давид де Хеа попросил Рамоса убедить Зидана выкупить его у "Манчестер Юнайтед"?

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, находясь в расположении сборной Испании, обсудил с защитником "Реала" Серхио Рамосом свой вероятный переход в мадридский клуб, утверждает A Bola. Согласно источнику, голкипер попросил капитана мадридцев убедить главного тренера команды Зинедина Зидана в необходимости его приобретения.

Ранее сообщалось, что президент "Королевского клуба" Флорентино Перес хотел приобрести испанца минувшим летом, но против этой сделки высказался Зидан, который полностью доверяет действующему вратарю команды Кейлору Навасу.

Напомним, что трансфер де Хеа из "МЮ" в "Реал" сорвался летом 2015 года из-за несвоевременной подачи документов. После закрытия трансферного окна клубы подтвердили факт переговоров, но обвинили друг друга в непрофессиональном отношении к делу.