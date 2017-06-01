Даррен Флетчер стал игроком "Стоук Сити"

"Стоук Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Дарреном Флетчером. Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано на два года.

Шотландец является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в составе которого выступал до зимы 2015 года, после чего перешел в "Вест Бромвич". За "Юнайтед" Флетчер провел 338 матчей, забил 24 мяча и отдал 27 голевых передач. За "Вест Бромвич" на его счету 97 игр, 6 голов и 6 передач.