Данни вернулся в "Маритиму" спустя 14 лет

Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Данни продолжит карьеру в "Маритиму". 34-летний футболист перешел в родной клуб на правах свободного агента.

В "Маритиму" Данни начал профессиональную карьеру в 2000 году, в 2002-м хавбек перешел в "Спортинг", а в родной команде выступал на правах аренды с 2003 по 2004 год. Таким образом, он во второй раз вернулся в "Маритиму" спустя 14 лет.

С 2005 по 2008 год хавбек выступал в составе "Динамо", после чего перешел в "Зенит" за 30 миллионов евро. На тот момент это стало самым дорогим внутренним трансфером в РФПЛ. В составе "Зенита" Данни выступал до 2017 года, а прошлый сезон отыграл в чешской "Славии", с которой выиграл Кубок страны. В составе "Зенита" на его счету три титула чемпиона России, два Кубка и два Суперкубка России, а также Суперкубок УЕФА.