Дани Себальос: "Хотел бы видеть Неймара в "Реале"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос отметил, что был бы рад видеть в клубе нападающего "ПСЖ" Неймара. СМИ утверждают, что "Королевский клуб" всерьез рассматривает вероятность покупки экс-форварда "Барселоны", тогда как сам бразилец не исключает своего перехода в "Реал" в будущем.
– За "Реал" должны играть лучшие из лучших, и Неймар входит в их число, – цитирует AS Себальоса. – Поэтому я тоже был бы рад видеть его в нашей команде.
Ранее вероятный переход Неймара в "Реал" поддержали Серхио Рамос и Каземиру.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Каземиру
- Дани Себальос