Дани Себальос: "Хотел бы видеть Неймара в "Реале"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос отметил, что был бы рад видеть в клубе нападающего "ПСЖ" Неймара. СМИ утверждают, что "Королевский клуб" всерьез рассматривает вероятность покупки экс-форварда "Барселоны", тогда как сам бразилец не исключает своего перехода в "Реал" в будущем.

– За "Реал" должны играть лучшие из лучших, и Неймар входит в их число, – цитирует AS Себальоса. – Поэтому я тоже был бы рад видеть его в нашей команде.

Ранее вероятный переход Неймара в "Реал" поддержали Серхио Рамос и Каземиру.