Дани Алвес: "Неймар убедил меня перейти в "ПСЖ"

Бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес признался, что Неймар повлиял на его решение о переходе в парижскую команду. Также Алвес отметил, что переехал во Францию не ради денег.

– Я благодарен Неймару за то, что оказался в "ПСЖ". В свою очередь, я не имею отношения к его переходу в парижский клуб. Я всего лишь пожелал ему быть счастливым. Мой переезд во Францию не был запланирован. Но если Неймар смог меня убедить, значит, он что-то знал о своем будущем.

Потерять игрока его таланта – удар для "Барселоны". Но это футбол. Похожее случается, когда каталонцы сами подписывают классных игроков. Мы с Неймаром пришли не из-за денег. Мы пришли из-за нового вызова. Переход Неймара отличается от трансфера Фигу. Луиш перешел в стан конкурентов из Мадрида, а он переехал во Францию.