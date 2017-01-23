Дани Алвес может стать одноклубником Халка

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес может продолжить карьеру в Китае. Интерес к нему проявляет "Шанхай Шанган", который тренирует экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Китайский клуб готов платить Дани Алвесу 10 миллионов евро в год, сообщает France Football. Конкуренцию в борьбе за игрока могут составить "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и "Хэбэй".

Напомним, что за "Шанхай Шанган" выступают Халк, Оскар, Элкисон, Одил Ахмедов, а также два корейских футболиста. При этом лимит допускает наличие в заявке только пяти легионеров, а на поле - троих.