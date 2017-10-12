Дани Алвес: "Будет здорово, если Санчес перейдет в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что был бы рад переходу форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса в парижский клуб. Напомним, что следующим летом чилиец может стать свободным агентом, так как не подписал новый контракт с канонирами.

– Будет здорово, если он станет игроком нашей команды, – цитирует Calciomercato Алвеса. – Я всегда его высоко ценил и желал только лучшего, где бы он ни играл.

Алвес и Санчес выступали вместе в составе "Барселоны". В этом сезоне чемпионата Англии Санчес провел пять матчей и отдал две голевые передачи.